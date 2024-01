Energia, le priorità del Mase per il 2024-2026

Provvedimenti ormai in via di pubblicazione, come il dm sulle Comunità energetiche e quello sull’Agrovoltaico, ma anche dossier finora rinviati, come il testo unico sull’autorizzazione delle rinnovabili, o spinosi, come il decreto aree idonee. E poi molte misure da attuare, come le garanzie pubbliche sui Ppa o la riforma delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica […]