La Commissione europea ha deciso ieri, 17 luglio, di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia per violazione del regolamento sul metano 2024/1787. Si avvia così la prima fase della procedura di infrazione, contestando al nostro Paese di non aver nominato e notificato all’Ue un’autorità competente per il monitoraggio delle emissioni e l’applicazione del […]