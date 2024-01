Dl Energia, tolta la norma con i contributi aggiuntivi a carico delle rinnovabili Redazione QualEnergia.it

Un emendamento approvato elimina i 10 euro/kW che gli operatori avrebbero dovuto pagare per il fondo con le compensazioni per le Regioni. Un'altra modifica esclude dalle aste gli impianti su superfici agricole non utilizzate in aree idonee.

Gli operatori delle rinnovabili non dovranno versare il contributo aggiuntivo alle Regioni, previsto dal decreto Energia 181/2023 (art. 4) per installare impianti di potenza superiore a 20 kW. La norma, infatti, è stata eliminata da uno degli emendamenti votati ieri, lunedì 22 gennaio, dalle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera (4.7 nuova formulazione […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

