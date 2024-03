Decreto Energia, gli effetti della proroga per l’edilizia sull’accesso agli incentivi Gse

Il decreto legge n. 181/2023, cosiddetto decreto Energia, di recente convertito nella legge n. 11/2024, ha disposto un allungamento della proroga già concessa per i termini di inizio e fine lavori presenti nei titoli abilitativi-autorizzativi per l’edilizia privata. Un’estensione che è importante anche per gli adempimenti previsti per l’accesso agli incentivi corrisposti dal Gse. Il […]