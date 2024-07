Decreto Aree idonee, cosa prevede il testo finale Erika Mussetti

Tanta discrezionalità lasciata alle Regioni e niente tutela per i progetti avviati. L'analisi del provvedimento in via di pubblicazione in Gazzetta, a cura dell'avv. Erika Mussetti dello Studio Sani Zangrando.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha elaborato, di concerto con il Ministero della Cultura e con il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un decreto che dovrebbe costituire uno strumento generale di programmazione per l’installazione degli impianti a fonte rinnovabile. Il decreto, in particolare, oltre a stabilire i criteri omogenei per […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

