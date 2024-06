Nelle Marche novità per le aree idonee/non idonee al fotovoltaico

Con la legge regionale 11/2024 dello scorso 22 maggio, pubblicata sul Bur del 6 giugno (link in basso), la Regione Marche ha previsto alcune modifiche alle recenti norme transitorie per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Parliamo della legge 4/2024 approvata a marzo, che nelle more del decreto nazionale sulle aree idonee alle fonti energetiche rinnovabili, […]