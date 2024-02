Contributi per generatori di calore a zero emissioni nelle case della Piana Lucchese

La Regione Toscana ha aperto ieri, 15 febbraio, il bando per agevolare la riqualificazione degli impianti termici nei comuni ricadenti nella Piana lucchese, in cui si registrano superamenti dell’inquinante PM10 legato alla combustione di biomasse. Il bando (allegato in basso) dispone di 6 milioni di euro, diretti alla sostituzione di generatori di calore a uso […]