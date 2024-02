In Alto Adige incentivi per ammodernamento energetico e tecnologico dei macchinari agricoli

La Provincia di Bolzano concede contributi per l’innovazione dei macchinari che permettano l’introduzione dell’agricoltura di precisione e di mezzi a zero emissioni. Al bando (allegato in basso) sono assegnati 7.779.545 euro, risorse finanziarie del PNRR Next Generation UE. I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, attive nella produzione agricola primaria e iscritte […]