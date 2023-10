Il Gse ha aggiornato la Guida per il riconoscimento dei Prezzi Minimi Garantiti in riferimento al programma di massimizzazione per gli impianti di produzione elettrica da bioliquidi, includendo i riferimenti al secondo periodo di massimizzazione dal 15 maggio al 30 settembre 2023. In particolare, il Gestore dei servizi energetici ha aggiornato tutti i parametri utili […]