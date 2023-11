Batterie grid scale, Altea Green Power annuncia un progetto da 1 GW Redazione QualEnergia.it

Si chiamerà "Black Bess" e si aggiunge ad altri in corso per 2 GW di energy storage, mentre entro il 2026 la società punta a raggiungere in Italia 5,5 GW di accumuli.

Altea Green Power realizzerà un nuovo progetto da 1 GW di accumulo energetico con batterie (BESS): denominato Black Bess e distribuito su quattro siti nell'Italia centro-meridionale, sarà completato entro il primo semestre 2024. L'azienda, che integra servizi per impianti nell'energia pulita, lo ha comunicato venerdì 3 novembre, ricordando che questo Black Bess andrà ad affiancare […]

