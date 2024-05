Bando in Toscana, incentivi agli impianti a fonti rinnovabili per immobili pubblici

La Regione Toscana erogherà dei contributi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici. Il bando è in attuazione delle Azioni 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici” e 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” del PR […]