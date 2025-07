Per chi ha frequentato di recente qualche fiera o evento sulle rinnovabili, non è una novità: le aziende straniere sono sempre più attive in Italia e tra queste quelle spagnole spiccano particolarmente. Il settore in Spagna sta affrontando una battuta d’arresto dopo anni di crescita tumultuosa, in particolare nel fotovoltaico, che sta mostrando segnali di […]