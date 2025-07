Secondo l’Alleanza ministeriale per le industrie energivore, a cui il Governo italiano ha aderito, è necessario migliorare il funzionamento dei mercati europei del carbonio per garantire la stabilità di prezzo nell’ambito dell’Ets e del Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (Cbam). Per quanto riguarda il Cbam, in particolare, la revisione pensata dalla Commissione europea […]