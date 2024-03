Abruzzo, contributi su consulenze per la transizione energetica in agricoltura

La Regione Abruzzo concede contributi per erogare servizi di consulenza alle imprese agricole anche su temi energetici. I beneficiari del sostegno sono gli organismi di consulenza, soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti qualificati e formati. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione di […]