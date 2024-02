Riqualificazione energetica di attività storiche: incentivi in Lombardia

Aprirà nelle prossime settimane il bando della Regione Lombardia che assegna contributi alle imprese storiche che vogliono innovarsi e migliorare le loro prestazioni energetiche. Per il momento, una delibera di Giunta regionale ci informa sui criteri attuativi (allegati in fondo) previsti dal bando “Imprese storiche verso il futuro 2024“, per il quale saranno disponibili 5.186.393 […]