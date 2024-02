ReCommon e CEE Bankwatch Network organizzano l’evento “Una transizione giusta per l’Italia. Come stiamo spendendo i soldi dell’Europa?”

Lunedì, 11 Marzo 2024 – ore 10-13

Incontro tra istituzioni ed esponenti della società civile per confrontarsi sul ruolo della finanza pubblica. Durante l’evento si discuterà dell’implementazione dei fondi europei in Italia, con particolare attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai fondi di coesione. In questa occasione verrà presentato un nuovo progetto per rendere permanente questo spazio di monitoraggio, confronto e partecipazione, la cui identità sarà resa nota nel corso dell’evento.

L’incontro si terrà presso Spazio Europa – Via Quattro Novembre n. 149.

Registrazioni: Eventbrite