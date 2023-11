Anit organizza l’evento “La tecnologia off-site al servizio dell’involucro: prestazioni e flessibilità progettuale“.

Mercoledì, 29 novembre 2023 – 14,45-17,15

In questo incontro si parlerà di soluzioni off-site per la riqualificazione delle coperture degli edifici. Nella prima parte si presenterà il quadro legislativo sugli obblighi di isolamento per soddisfare i Requisiti minimi e le verifiche dei Criteri Ambientali Minimi.

Nella seconda parte si entrerà nello specifico della tecnologia off-site per le coperture residenziali e industriali.

Il convegno è a numero chiuso.

Programma e iscrizioni: Anit