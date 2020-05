3 Maggio 2020

La sostenibilità come percorso circolare e le foreste come antivirus. Gli strumenti di riduzione degli impatti ambientali e gli interventi di riqualificazione del territorio come azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Relatori

Elena Piazza – Responsabile tecnica progetti di forestazione AzzeroCO 2

Vincenzo Ventricelli – Responsabile sviluppo progetti di sostenibilità AzzeroCO 2

Tommaso Chiti – Ricercatore Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)

Registrazione al webinar