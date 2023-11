L’acqua, elemento chiave per clima ed energia

Workshop organizzato da RSE e ITCold in collaborazione con CIDA e ALDAI – Gruppo Energia ed Ecologia

Martedì, 28 novembre (ore: 9,30-13) – Sala Viscontea ALDAI – Via Larga 31, Milano

L’energia idroelettrica è la principale fonte rinnovabile in Italia e nel mondo.

Il valore della gestione a fini plurimi dell’acqua invasata nei serbatoi sottesi da dighe non appare pienamente compreso nel panorama nazionale a fronte delle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla transizione energetica in atto.

Infatti, l’idroelettrico contribuisce a fornire i servizi di flessibilità e di accumulo necessari per integrare in rete quote crescenti di rinnovabili non programmabili al fine di raggiungere l’obiettivo europeo di neutralità climatica al 2050.

D’altro canto, anche se l’idroelettrico appare suscettibile nei riguardi degli impatti meteo-climatici, la gestione e il riorientamento degli impianti possono contribuire a mitigare il rischio alluvioni e gli effetti delle crisi idriche.

È necessario, pertanto, definire un nuovo quadro normativo e regolatorio per tener conto dei problemi sopra citati e rendere possibili gli investimenti necessari nel quadro di una pianificazione integrata.

Il workshop intende illustrare il valore del patrimonio infrastrutturale nel nostro Paese e contribuire a una ripresa del dibattito pubblico sulla gestione della «risorsa acqua» come elemento centrale della transizione ecologica.

Il coinvolgimento di imprese e soggetti pubblici vuole testimoniare la volontà di contribuire al dibattito in modo consapevole e informato, dando la maggiore trasparenza possibile all’attivazione di misure ormai improcrastinabili.

