Forum “QualEnergia?” – XVI edizione

Nato dall’esperienza del bimestrale QualEnergia, il Forum propone un confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Due giorni di dibattito con amministratori pubblici, docenti universitari e imprenditori impegnati in incontri e faccia a faccia condotti da giornalisti specializzati. Si svolgerà il 12 e 13 dicembre a Roma presso la Sala Verdi dell’Hotel Quirinale, in via Nazionale 7.

Gli argomenti trattati:

Il quadro internazionale e italiano tra crisi climatica, tensioni e conflitti sull’energia: il contributo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica è sempre più fondamentale per l’ambiente e per la pace.

Valutazioni sugli effetti delle nuove politiche incentivanti e prospettive per un’edilizia sostenibile nei materiali e capace di ridurre i consumi energetici.

Economia e circolarità: la leva che fa bene ai cambiamenti climatici.

