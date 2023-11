Energia per tutti: esempi virtuosi, strategie energetiche europee e nazionali

Convegno organizzato da RSE, Comune di Milano, Club di Roma ed Earth4All.

Si svolgerà dalle ore 9 alle 13 presso il Palazzo Reale di Milano.

Partendo dall’analisi del rapporto “Earth for All – Una Terra per Tutti” sulla trasformazione economica, sociale ed energetica utile al benessere globale e al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, l’evento vuole approfondire le strategie nazionali ed europee e presentare esempi di successo locali per attuare le raccomandazioni contenute nel report.

Programma (pdf)

Registrazione gratuita

