Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano organizza l’evento “Digitalization and Decarbonization Report 2023”

13

La prima edizione dell’Osservatorio Digitalization and Decarbonization, si focalizza sul: ruolo della digitalizzazione nei piani di decarbonizzazione europei; le principali strategie e policy relative all’ambito digitale sviluppate a livello europeo e nazionale; monitoraggio dell’attuazione del PNRR nell’ambito digitale; le principali applicazioni delle tecnologie digitali nei processi energy e di business, e le iniziative adottate nei bilanci di sostenibilità dalle imprese dell’indice MIB ESG; data center: obiettivi definiti a livello regolatorio per la loro decarbonizzazione e i possibili «utilizzi innovativi dell’energia» per migliorarne la sostenibilità.

Programma e registrazioni: E.S. Politecnico di Milano