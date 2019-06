17 Giugno 2019

meteocontrol è un produttore leader di sistemi di monitoraggio e regolazione indipendenti e ad oggi, monitora e controlla circa 45.000 impianti FV in tutto il mondo per una potenza totale di oltre 14 GWp.

Con più di 40 anni di esperienza, meteocontrol è un’azienda specializzata nello sviluppo e nell’implementazione di sistemi di monitoraggio professionali e regolatori per parchi FV, per impianti solari e portafogli di impianti fotovoltaici. La pianificazione e la messa in esercizio delle soluzioni di monitoraggio rientrano anch’esse nelle nostre soluzioni di servizi, così come le previsioni di producibilità, la due diligence tecnica, nonché la gestione dei dati in merito a energia e condizioni climatiche a livello mondiale, fin dalle prime fasi del progetto.

Grazie a un monitoraggio preciso e professionale degli impianti fotovoltaici, un’integrazione in rete affidabile e una gestione intelligente dell’energia immessa, garantiamo il funzionamento degli impianti e le produttività per la gestione O&M precisa del parco impianti grazie a sistemi Cloud e Hardware.

