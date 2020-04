In questa Rubrica di QualEnergia.it pubblichiamo esperienze, richieste e visioni degli operatori delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in questa fase di emergenza per il coronavirus: le difficoltà pratiche che le aziende stanno incontrando, le loro soluzioni, le misure che le istituzioni energetiche dovrebbero predisporre, la percezione sui possibili sviluppi del mercato nelle prossime settimane e mesi.

L’opinione di Giorgio Inforzato, Sales Manager di meteocontrol Italia

Misure aziendali per superare le difficoltà

meteocontrol Italia e Meteocontrol GMBH, fin da subito, hanno utilizzato tutte le possibilità di smart-working in remoto per la salute e la protezione dei dipendenti.

In Italia, l’azienda sta seguendo le direttive imposte dal governo italiano, riguardo alle misure di restrizione, movimentazione, trasporto merci con l’obiettivo di dare supporto commerciale, tecnico e di consulenza garantendo la continuità dei servizi nei limiti imposti.

meteocontrol Italia, essendo nel centro del maggior numero di casi Covid-19 accertati in Italia, a Milano, sta facendo ogni sforzo possibile per supportare i propri clienti sull’utilizzo delle soluzioni in remoto tramite i i canali social, sito web, formazione online e organizzazione di webinar.

Percezione sui possibili sviluppi del mercato

Sicuramente d’ora in poi in Italia ci sarà un cambiamento epocale nel modo di relazionarsi con i clienti, ma pensiamo che possa essere una grande opportunità. Terminato questo tsunami, per noi e per i nostri partner, clienti, fornitori, di poter in futuro creare relazioni stabili di partnership nel rispetto e nel valore del lavoro di ognuno di noi.

Servirà, superata la fase di emergenza sanitaria, un forte contributo economico da parte delle autorità per tutti i settori e anche per le fonti rinnovabili con una forte iniezione di denaro nel mercato e un sostegno soprattutto per le imprese e famiglie.

Il mercato fotovoltaico in Italia ha già superato momenti di crisi importanti e difficoltà come nel recente passato, ma dopo ogni momento difficile ha dimostrato ogni volta di resistere, di crescere, di maturare e di poter offrire alle famiglie italiane e alle imprese italiane, una soluzione di gestione energetica flessibile, importante, pulita e di rendimento.

A seguito di questa fase, che secondo noi potrà durare fino all’estate e con un calo per l’anno 2020 stimato tra il 20 e il 30% del mercato Italia, tutti i player insieme ad associazioni di categoria, banche, operatori di settore dovranno dare una forte spinta di crescita per raggiungere gli obiettivi che tutti, a iniziare dall’Unione Europea ci siamo prefissati.

Sarà una sfida importante, un nuovo modo di gestire e implementare il mercato fotovoltaico, ma forse alla fine sarà più semplice di ciò che pensiamo, un po’ come all’inizio del fotovoltaico in Italia, un Rinascimento Italiano.

Basterà crederci e dare ciascuno il proprio contributo. E in questa fase ora e per il futuro, Meteocontrol Italia ci sarà e darà il suo supporto a servizio di tutti.

