Dopo la sua quotazione in borsa, GoodWe Europe ha annunciato il lancio del suo programma di installazione di impianti fotovoltaici in tutta l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa)

Obiettivo è consolidare la formazione professionale e l’assistenza post-vendita nell’ambito della nuova iniziativa GoodWe PLUS+. Gli installatori partecipanti beneficeranno di una formazione esclusiva e di un’estensione della garanzia a 10 anni per tutti gli inverter connessi in rete fino a 20 kW senza costi aggiuntivi.

Questa iniziativa è stata ben accolta nel settore del fotovoltaico e ha “attirato l’attenzione di professionisti del solare” ha dichiarato Ali Bouattour, Direttore Tecnico di GoodWe Europe GmbH.

Sullo scopo dell’iniziativa, l’amministratore delegato Thomas Haering ha dichiarato: “Vogliamo creare e sviluppare una sofisticata tecnologia solare e di fornire un servizio clienti senza pari. Abbiamo grande fiducia nel nostro prodotto e vogliamo che gli installatori di impianti fotovoltaici sentano di avere il pieno supporto da parte di un marchio di classe mondiale”.

GoodWe, uno dei marchi leader nel settore degli inverter solari, ha avuto un 2020 con diversi successi: la sua quotazione in borsa sul mercato azionario di Shanghai, il suo Call Centre Globale, il nuovo quartier generale e la sua recente espansione nel segmento utility.

Secondo Wood Mackenzie, il produttore con sede a Suzhou occupa attualmente il primo posto nella classifica globale dei fornitori di inverter ibridi con una quota di mercato globale del 15% e prevede che porterà nuove tecnologie da aggiungere al suo portafoglio esistente nel 2021.

