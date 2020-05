GoodWe raggiunge il primo posto tra i produttori di inverter ibridi a livello mondiale. Ora è in cima alla lista con una quota di mercato globale superiore al 15%. I dati sono stati confermati da Wood Mackenzie nello studio intitolato “Global PV Inverter Market Shares Full-Year 2019”.

Grazie alle grandi capacità di ricerca e sviluppo, potenziate da oltre 200 ricercatori dell’industria solare, GoodWe ha raggiunto questa posizione di leadership nel settore di accumulo di energia, un settore sempre più complesso e dinamico e in continua espansione.

Già nel 2014 GoodWe accennava un suo esordio nel settore dell’accumulo energetico. Dopo anni di continua ricerca e sviluppo strategico, ora vanta la gamma di prodotti storage più completa del settore da 3 a250 kW, per soluzioni che vanno dal monofase al trifase, alta tensione a bassa tensione, retrofit accoppiato CC e CA.

Attualmente la gamma di inverter ibridi di GoodWe comprende serie ES, EM, ET, EH, BT, BH, SBP, ETC, BTC, SEA, per diversi scenari applicativi.

Grazie a questi prodotti, GoodWe ha firmato accordi di cooperazione strategica con Krannich, BayWa, IBC, Memodo e altri importanti protagonisti della grande distribuzione solare. Oggi occupa il primo posto nell’accumulo energetico in particolare in Europa, Sudafrica e Australia.

Nei mercati in cui i prezzi dell’elettricità sono elevati come Italia, Germania e Australia, un numero sempre crescente di consumatori punta agli inverter ibridi, con l’intenzione di massimizzare l’autoconsumo.

La funzione di backup garantisce un’alimentazione costante 24 ore su 24 anche in condizioni meteorologiche estreme. Mentre nei paesi in cui le rete non è affidabile o in cattive condizioni, i sistemi ibridi offrono un’alternativa che promuove l’autoconsumo.

GoodWe ha vinto anche il premio “All Quality Matters” del TÜV Rheinland per quattro anni consecutivi dal 2015.

I prodotti premiati vanno dalla serie ES monofase nel 2015, alla serie SBP nel 2017 e alla serie ET trifase nel 2018, a dimostrazione della capacità completa della gamma nel segmento storage. Tutti i prodotti di accumulo GoodWe sono dotati di funzione UPS unica (gruppo di continuità) che, rispetto alle funzioni EPS (alimentazione di emergenza) attualmente sul mercato, è molto più adatto a carichi induttivi come condizionatori d’aria o frigoriferi, con un tempo di commutazione automatico inferiore a 10 millisecondi, per garantire un’alimentazione continua 24 ore su 24.

Riguardo a questo traguardo, l’amministratore delegato Daniel Huang ha dichiarato: “essere il primo fornitore di inverter ibridi sul pianeta è un riconoscimento che ci spinge a migliorare ancora. GoodWe ha sempre visto l’offerta di inverter di alta qualità come il suo più importante vantaggio competitivo e il suo principale contributo alla trasformazione energetica del mondo attuale. Ci teniamo ad esprimere la nostra riconoscenza verso i nostri clienti e partner per il loro supporto continuo e per i commenti e i riscontri ottenuti che ci spingono sempre a fornire prodotti eccezionali.”

GoodWe – in una sua nota – ha dichiarato di voler continuare a collaborare con i grandi del settore per migliorare l’efficienza energetica e produrre sistemi di accumulo di energia più convenienti per i consumatori di tutto il mondo, e gestire la natura intermittente dei sistemi solari, aiutando i clienti a raggiungere i propri obiettivi di autoconsumo energetico e indipendenza energetica.

