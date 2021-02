Sono in aumento gli interventi in edilizia che utilizzano il Superbonus 110%, la maxi detrazione fiscale introdotta dal decreto Rilancio.

È il ministro uscente dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a dare un aggiornamento dei dati in un post su Facebook.

A gennaio 2021, in particolare, scrive Patuanelli (neretti nostri) “sono praticamente raddoppiati i numeri, confermando un trend in costante crescita: oltre 3.100 interventi per circa 340 milioni di crediti d’imposta prenotati, con cantieri disseminati in ogni parte d’Italia”.

Patuanelli ricorda che il Movimento 5 Stelle ha chiesto l’estensione del Superbonus al 2023, “un obiettivo che il prossimo esecutivo può raggiungere”, afferma il ministro uscente.

Lo stesso Patuanelli a gennaio, sempre in tema di Superbonus, aveva parlato di circa 1.700 interventi registrati fino a quel momento, per circa 200 milioni di euro.



Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

