Cresce a ritmo costante il totale degli investimenti ammessi alla detrazione prevista dal Superbonus 110%. Anche nel mese di aprile sono stati investiti oltre 3 miliardi di euro, portando il totale dei contributi approvati a oltre 27, 4 miliardi di euro.



A raccontare l’andamento delle richieste di ammissione alla maxi detrazione, come ogni mese, i dati diffusi da Enea (vedi tabella e presentazione allegata).

Anche in questa nuova analisi, rispetto alla precedente, restano pressoché invariate le percentuali di distribuzione degli investimenti: i condomini sono sempre una minoranza, solo il 15,6%, tra gli immobili ammessi alla maxi detrazione, mentre il 52,7% riguarda edifici unifamiliari e il 31,7 % edifici funzionalmente indipendenti.

Lombardia e Veneto restano le regioni più virtuose nella proposta di interventi agevolati con il Superbonus e di spesa prevista. In Lombardia nel solo mese di aprile sono stati ammessi a detrazione lavori per oltre 547 milioni, mentre in Veneto per oltre 293 milioni di euro.

