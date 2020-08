Tra le novità principali che riguardano l’applicazione del superbonus del 110% per l’edilizia – oltre ai decreti attuativi del MiSE e al provvedimento delle Entrate – c’è anche una norma inserita nel decreto legge “Agosto” appena approvato dal Consiglio dei Ministri (qui la nota del Cdm con la sintesi delle misure).

In sostanza, nelle assemblee condominiali sarà più semplice approvare i lavori di riqualificazione energetica negli edifici, superando così uno dei principali ostacoli che rischiavano di frenare la piena operatività del superbonus, cioè la necessità di raggiungere un’ampia maggioranza nelle assemblee per determinati tipi di interventi.

Con il Dl Agosto, come dichiara il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro (neretti nostri) “abbiamo poi uniformato i quorum previsti per le assemblee condominiali: ora per autorizzare qualsiasi intervento previsto dal Super ecobonus e Super sismabonus basterà l’ok della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo dei condomini. In questo modo sarà molto più semplice e immediato usufruirne”.

Si tratta dell’art. 61 inserito nel decreto agosto (il testo è quello della bozza del 7 agosto), “Semplificazione procedimenti assemblee condominiali”, che prevede di inserire il comma 9-bis all’art. 119 del decreto Rilancio (l’articolo che disciplina il superbonus), affermando che le deliberazioni dell’assemblea di condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi regolati dal superbonus, “sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

