Secondo un recente studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), le batterie usate dei veicoli elettrici possono essere riutilizzate per immagazzinare l’elettricità generata da impianti solari su larga scala.

I costi sarebbero anche solo del 60% del loro prezzo di acquisto originale, e possono essere efficacemente aggregate per lo stoccaggio su scala industriale anche se sono scese all’80% della loro capacità originale.

Secondo uno degli autori dello studio, Ian Mathews, gli ostacoli tecnici allo spiegamento di “vecchie” batterie di veicoli elettrici (EV) su larga scala permangono e fra le questioni più rilevanti, ci sono l’aggregazione di batterie di produttori diversi e lo screening di quali dispositivi possano effettivamente essere riutilizzati.

Tuttavia, Mathews è convinto del fatto che le batterie EV usate offrano comunque ragioni commerciali sufficientemente convincenti da giustificare il costo del loro recupero, dello screening delle prestazioni e del loro riutilizzo.

I ricercatori hanno utilizzato un modello semi-empirico per stimare il degrado delle batterie e hanno concluso che il funzionamento di tali dispositivi di accumulo aggregati fra il 15 e il 65% della loro carica media completa ne prolungherebbe la seconda vita.

“Questa constatazione mette in discussione alcuni presupposti precedenti, secondo cui far funzionare inizialmente le batterie alla loro massima capacità avrebbe sortito il massimo vantaggio”, hanno detto i ricercatori.

Secondo Mathews, la fattibilità dei sistemi di accumulo con batterie EV di seconda vita dipenderà dai regimi normativi e tariffari cui tali storage saranno sottoposti.

“Alcuni regolamenti locali, per esempio, consentono di includere il costo dei sistemi di stoccaggio nel prezzo complessivo di una nuova fornitura di energia rinnovabile, ai fini della determinazione delle tariffe, mentre altri non lo consentono”, ha detto Mathews in una nota.

Per valutare il potenziale di tali sistemi sono necessari studi pilota a più lungo termine.

Lo studio del MIT, svolto in California, ha rilevato che gli algoritmi di controllo possono essere adattati per allungare la vita utile dei sistemi di accumulo.

“Pensiamo che questa potrebbe essere un’ottima applicazione per i metodi di apprendimento automatici tramite machine learning, cercando di capire il tipo di metodi intelligenti e di analisi predittiva che regolano le politiche di controllo durante la vita del sistema,” ha detto Mathews.

Il successo del riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici per l’immagazzinamento in rete richiederebbe anche la partecipazione dei produttori di veicoli elettrici, società di storage dell’energia, sviluppatori di progetti fotovoltaici e specialisti di elettronica di potenza, ha concluso Mathews.

