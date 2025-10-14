INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 32,5% (13 ott) - PUN: 126,78 €/MWh (15 ott) - Petrolio WTI: 58,20 $/b - Gas Eu TTF: 31,64 €/MWh - CO2: 78,12 €/ton
Abbonamento PRO
728x90-leaderboard-1jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 32,5% (13 ott) - PUN: 126,78 €/MWh (15 ott) - Petrolio WTI: 58,20 $/b - Gas Eu TTF: 31,64 €/MWh - CO2: 78,12 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Politiche Energia >Sostenibilità aziendale, l’Ue verso obblighi ancora più “morbidi”

Sostenibilità aziendale, l’Ue verso obblighi ancora più “morbidi”

CATEGORIE:

La commissione Affari giuridici del Parlamento ha approvato diverse modifiche alle direttive CSRD/CSDD. Cosa potrebbe cambiare e le reazioni.

ADV
image_pdfimage_print

Le nuove norme Ue sugli obblighi di sostenibilità delle aziende diventano sempre più “morbide”.

Ieri, 13 ottobre, con 17 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni, la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha approvato alcune modifiche legislative per ridurre la mole dei resoconti di sostenibilità e semplificare la due diligence delle imprese.

Sono coinvolte due direttive, nell’ambito del pacchetto “Omnibus” presentato da Bruxelles a febbraio per tagliare gli oneri burocratici a carico delle aziende:

  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sulla rendicontazione societaria della sostenibilità;
  • CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence) sugli obblighi di due diligence con cui sostenere le pratiche commerciali responsabili, ad esempio contro il lavoro forzato e la violazione dei diritti umani nelle catene di fornitura.

Quanto alla direttiva CSRD, la Commissione europea aveva proposto di ridurre dell’80% il numero di aziende tenute a redigere il resoconto sociale e ambientale, mentre le modifiche approvate si spingono oltre: i deputati puntano ad applicare la direttiva solamente alle aziende con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro (rispetto alla soglia di 50 milioni indicata da Bruxelles).

Per tutte le aziende escluse dal perimetro di applicazione, la rendicontazione sarebbe volontaria; per evitare che le grandi compagnie trasferiscano i propri obblighi ai partner commerciali più piccoli, questi ultimi non sarebbero autorizzati a richiedere informazioni che vadano oltre gli standard volontari.

Inoltre, spiega una nota del Parlamento Ue, gli standard di rendicontazione della sostenibilità esistenti sarebbero ulteriormente semplificati, concentrandosi sulle informazioni quantitative e sulla riduzione degli oneri amministrativi e finanziari.

Le modifiche alla direttiva sulla due diligence

Riguardo invece alla direttiva CSDD, la sua applicazione sarebbe limitata solo alle grandi imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 1,5 miliardi di euro.

Invece di chiedere sistematicamente ai propri partner commerciali le informazioni necessarie per le valutazioni di due diligence, i deputati propongono di adottare un approccio basato sul rischio; le imprese dovrebbero essere responsabili per i danni causati da violazioni della “dovuta diligenza” ai sensi del diritto nazionale, piuttosto che a livello Ue.

L’importo massimo della sanzione per le aziende inadempienti sarebbe pari al 5% del loro fatturato globale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti alle autorità nazionali in merito a tali sanzioni.

Ora il Parlamento dovrà approvare il mandato della commissione Affari giuridici nella prossima sessione plenaria; poi il Parlamento e il Consiglio dovrebbero avviare i negoziati sul testo definitivo della legislazione il 24 ottobre.

Nel pacchetto Omnibus, oltre alle norme che semplificano gli obblighi di due diligence e la rendicontazione sulla sostenibilità, era previsto anche un dossier che ritardava l’applicazione delle direttive per alcune imprese, approvato dal Parlamento europeo con procedura d’urgenza ad aprile 2025.

Ricordiamo poi che a luglio Bruxelles ha adottato un nuovo atto delegato per ridurre la burocrazia della tassonomia Ue sulle attività economiche sostenibili in termini ambientali.

Le reazioni

Sul voto della commissione Affari giuridici, l’agenzia Euractiv parla di una netta vittoria per il Partito popolare europeo (Ppe) di centrodestra e una battuta d’arresto per l’agenda del Green Deal.

L’accordo è arrivato dopo le trattative con i socialdemocratici e il gruppo liberale Renew.

Secondo il capo negoziatore del Ppe sui provvedimenti, lo svedese Jörgen Warborn, il voto in Commissione “conferma il nostro sostegno alla semplificazione”, perché “stiamo garantendo prevedibilità alle aziende europee, con una relazione che riduce i costi, rafforza la competitività e mantiene la transizione verde dell’Europa sulla buona strada”.

L’eurodeputato francese Pascal Canfin, che era il principale negoziatore di Renew, si è dichiarato soddisfatto dell’accordo, definendolo “il meno peggiore” tra i possibili compromessi.

Mentre la negoziatrice dei Verdi sul dossier, la danese Kira Marie Peter-Hansen, ritiene che l’accordo “svuota le norme europee sulla sostenibilità”, precisando che l’eliminazione delle principali norme sulla responsabilità civile e l’indebolimento dei piani di transizione climatica delle aziende hanno reso le due leggi “un guscio vuoto”.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 14 Ottobre 2025
Tecnologie green, il deficit della bilancia commerciale Ue
  • 14 Ottobre 2025
PRO
Fer X Transitorio: 7 GW di fotovoltaico sotto 60 €/MWh
  • 14 Ottobre 2025
PRO
Cosa aspettarsi dopo il recepimento del market design elettrico
  • 14 Ottobre 2025
Un abitare collaborativo per l’autosufficienza energetica
  • 14 Ottobre 2025
Mosca resta al centro della filiera nucleare europea
  • 14 Ottobre 2025
PRO
Bando in Calabria per innovazione e transizione verde di Pmi e grandi imprese
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Fotovoltaico su tetto: cosa cambia con il Correttivo al Testo unico Fer
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Zone di accelerazione e rinnovabili, anche la Lombardia avvia l’iter
  • 13 Ottobre 2025
Obiettivo rinnovabili e il costo dell’inazione per l’Italia
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Agrivoltaico e fotovoltaico, linee guida Ispra per studi di impatto ambientale
  • 13 Ottobre 2025
Riscaldamento per tutti: un’Italia sempre più tecnologica ma ancora diseguale

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy