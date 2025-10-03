INFODATA ENERGIA

QUALENERGIA.IT È SOLIDALE CON GLI ATTIVISTI DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA E CON LA POPOLAZIONE DI GAZA
Abbonamento PRO
leaderboard-desktopgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

QUALENERGIA.IT È SOLIDALE CON GLI ATTIVISTI DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA E CON LA POPOLAZIONE DI GAZA
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Cambiamenti climatici >La sostenibilità è sotto assedio, ma le imprese non si arrendono

QUALENERGIA.IT È SOLIDALE CON GLI ATTIVISTI DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA E CON LA POPOLAZIONE DI GAZA

La sostenibilità è sotto assedio, ma le imprese non si arrendono

CATEGORIE:

Uno studio di Harvard su 75 grandi aziende mostra che l’85-87% mantiene o accelera gli impegni sul fronte della sostenibilità energetica, ambientale e sociale. Solo il 13% arretra. Ma le alleanze si sfaldano.

ADV
image_pdfimage_print

La stragrande maggioranza delle imprese non sta abbandonando la sostenibilità ambientale, climatica, sociale e di governance.

Molte continuano a investire, anche se con minore esposizione pubblica. Lo mostrano Neil Hawkins e Kelly Cooper in uno studio della Harvard University e in un articolo apparso sulla Harvard Business Review.

Sono risultati interessanti che emergono oggi mentre l’amministrazione Trump, tornata al potere con una piattaforma ostile alle politiche climatiche e sociali, ha sospeso regolamenti federali e favorito il rilancio di carbone, gas e petrolio.

In questo contesto di crescente ondata “anti-sostenibilità”, il fatto che l’85-87% delle aziende globali mantenga o rafforzi i propri programmi segnala la resilienza strutturale di tali strategie.

Solo il 13% delle imprese del campione è in ritirata. La larga maggioranza si colloca tra mantenimento, riaffermazione o accelerazione degli impegni.

“Il ritiro di massa dalla sostenibilità è in gran parte un miraggio. Ciò che sta cambiando è la visibilità, non la strategia”, scrivono gli autori dello studio, consultabile dal link in fondo a questo articolo.

Il quadro che conta

L’analisi ha seguito, tra aprile 2024 e maggio 2025, 75 grandi imprese (49 statunitensi e 26 europee): le prime 25 per capitalizzazione negli indici S&P 100 e STOXX Europe, più 25 grandi aziende private della classifica Fortune.

Nella tabella, tratta dallo studio, le società considerate per l’analisi, in ordine di capitalizzazione di mercato all’interno dei rispettivi indici azionari.

I ricercatori si sono basati su documenti societari, segnali di linguaggio e 15 interviste a esperti, per capire come la pressione politica influenzi le politiche aziendali su clima, ambiente e diversità.

Gli autori individuano quattro posizioni delle aziende rispetto alla sostenibilità: “ritirata” (13%), “status quo” (circa 40%), “riaffermazione pubblica” (circa 13%) e “accelerazione” (circa 32%) – (vedere anche L’appeal delle rinnovabili per le aziende: il 97% sostiene la transizione energetica).

Commentando i dati, Ken Pucker, docente di strategia e sostenibilità alla Fletcher School della Tufts University, ha osservato che il totale può arrivare all’87% per le tre categorie non in ritirata. La differenza dipende dal perimetro e dai criteri di conteggio, ma in ogni caso il ritiro dalla sostenibilità rimane minoritario.

Il silenzio verde

Molte imprese hanno ridotto la comunicazione esterna pur mantenendo i programmi. Questo “silenzio verde” è una scelta difensiva in un clima politico ostile.

Non è però una scelta indolore per le sorti della sostenibilità. Meno segnali di mercato e meno leadership pubblica indeboliscono l’effetto imitazione tra imprese e confondono gli investitori.

Gli autori avvertono che così il rischio è trasformare la percezione di arretramento in una profezia che si autoavvera.

Pucker concorda: “il lavoro della sostenibilità resiste… con meno clamore e più attenzione al ritorno dell’investimento, alla sicurezza energetica e alla transizione”. Ma precisa che mantenere livelli di impegno ancora insufficienti rispetto alla crisi climatica non basterà per il cambiamento di traiettoria che sarebbe necessario per una piena sostenibilità.

Il collasso delle alleanze

La ritirata più evidente riguarda le alleanze volontarie. Tutte le imprese finanziarie del campione si sono sfilate dalla Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), sciolta nel 2024, e dalla Net-Zero Banking Alliance (NZBA), oggi sospesa.

“Il crollo di queste alleanze è più di un simbolo perduto: è una rottura del motore competitivo che trasforma l’azione individuale in trasformazione di mercato”, spiegano Hawkins e Cooper.

La perdita di questi spazi indebolisce gli standard comuni e i segnali unificati ai fornitori, riducendo la capacità del mercato di premiare la crescita allineata al clima.

Pucker sottolinea che il venir meno dell’energia collettiva pesa più del calo di visibilità, soprattutto nei settori a forte interdipendenza di filiera.

Chi resiste e perché

Le imprese che hanno integrato la sostenibilità nell’operatività, cioè in prodotti, filiere, capitale, dialogo con gli investitori, sono meno inclini alla ritirata.

Nei settori più avanzati, la maggioranza ha mantenuto o rafforzato gli impegni: alimentare e bevande (75%), tecnologia (70%), sanità (67%), beni e servizi industriali (67%). Qui abbandonare le politiche di sostenibilità significherebbe distruggere valore e competitività.

Diverso il quadro nei comparti dove la sostenibilità era soprattutto reputazionale, che diventano più fragili sotto pressione.

Il dato più netto riguarda le imprese business-to-business: meno dell’1% riduce gli impegni e oltre la metà li rafforza. Non essendo esposte direttamente al giudizio dei consumatori, subiscono meno boicottaggi o polarizzazioni. Inoltre, operando in filiere complesse, hanno bisogno di strategie di sostenibilità per garantire resilienza a crisi logistiche, climatiche o geopolitiche.

Differenze strutturali

Le imprese europee risultano più assertive: il 37% incrementa gli impegni e il 20% li riafferma. Negli Stati Uniti prevale la prudenza, anche per effetto delle politiche anti-clima di Trump e dei timori legali legati alle alleanze.

La struttura proprietaria conta molto. Tra le aziende non quotate, il 68% riafferma o aumenta gli impegni e solo il 16% li riduce. Tra le quotate, il 44% resta ferma e il 20% riduce gli obiettivi.

La differenza riflette i vincoli dei mercati azionari: le quotate devono soddisfare aspettative trimestrali di investitori e analisti, con orizzonti più corti. Le non quotate hanno più libertà e garantiscono continuità alle strategie.

Anche i fattori di governance incidono: consigli con almeno un terzo di donne e amministratori delegati con lunga anzianità tendono più spesso a rafforzare gli impegni.

Resilienza silenziosa

La lezione che emerge è chiara: è necessario integrare la sostenibilità nel modello aziendale, ancorarla al valore economico e costruire coordinamento tra pari.

La realtà non è quella di un ritiro di massa, che non è mai avvenuto. La buona notizia è la resilienza silenziosa della maggioranza, con ben l’85-87% delle aziende che mantiene o rafforza la rotta, e solo il 13% che arretra, nonostante la campagna anti-clima martellante di Trump.

Il rischio è confondere il silenzio con una resa e sottovalutare il collasso delle alleanze. Servono invece segnali chiari, cooperazione pre-competitiva e investimenti più robusti.

Come sostengono gli autori dello studio, la cooperazione pre-competitiva, cioè la collaborazione per standard comuni e ricerca condivisa prima di entrare in concorrenza, è essenziale per trasformare gli sforzi individuali in cambiamento strutturale di mercato.

La vera urgenza è mostrare costanza di scopo sotto pressione, sintetizzano gli autori.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 03 Ottobre 2025
Fotovoltaico europeo, posti di lavoro in flessione nel 2025
  • 03 Ottobre 2025
PRO
Cosa cambia per lo storage in Italia dopo l’asta Macse
  • 02 Ottobre 2025
PRO
Eolico offshore tra maxi progetti e flop: lezioni dalle aste francesi
  • 02 Ottobre 2025
La Spagna spezza il legame tra gas e prezzi elettrici
  • 02 Ottobre 2025
Progetti Ue di interesse comune, per Acer serve più trasparenza
  • 02 Ottobre 2025
Educazione energetica: perché e come va insegnata prima dell’università
  • 02 Ottobre 2025
PRO
Il Mase corre ai ripari su energy release e sovra-remunerazione
  • 02 Ottobre 2025
PRO
Autorizzazioni Fer: dm Aree idonee e il futuro della legge sarda e del Dl Agricoltura
  • 02 Ottobre 2025
La Toscana deve puntare sui “paesaggi rinnovabili”
  • 02 Ottobre 2025
PRO
Bei-Sanpaolo, accordi per 2 GW di rinnovabili con focus sull’Italia
  • 02 Ottobre 2025
Geotermia, sperimentato un nuovo metodo di perforazione
  • 02 Ottobre 2025
PRO
Toscana, incentivi alle imprese per l’efficienza energetica di filiera

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy