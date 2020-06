Con la risposta n. 191/2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito nuovi aspetti che riguardano l’applicazione del bonus facciate ai balconi; ricordiamo che di recente l’Agenzia ha precisato che la super detrazione fiscale del 90% può valere per i balconi ma non per i terrazzi e può comprendere il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie oltre alla sistemazione dei ferri dell’armatura.

In particolare, l’Agenzia ha spiegato che il bonus facciate “si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate”.

Inoltre, si legge nel documento, nella detrazione fiscale del 90% rientrano anche “le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle […] per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali”.

