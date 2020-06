Nella risposta 185/2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti che riguardano l’applicazione del bonus facciate spiegando, in particolare, che la super detrazione fiscale del 90% può valere per i balconi ma non per i terrazzi e può comprendere il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie oltre alla sistemazione dei ferri dell’armatura.

Vediamo più in dettaglio.

Per quanto riguarda il rifacimento dei balconi, spiega l’Agenzia, sono ammesse al bonus facciate anche le spese per il rifacimento di parapetti in muratura, pavimentazioni, sotto-balconi e frontalini, e le spese per la verniciatura di ringhiere in metallo.

Alla detrazione invece non possono accedere lavori eseguiti su terrazzi a livello perché questi ultimi sono equiparati ai lastrici solari (si parla infatti di “pareti orizzontali” che restano escluse dal bonus).

L’Agenzia poi ricorda che si può utilizzare il bonus facciate per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura, fermo restando che la detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, mentre sono escluse le spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle facciate interne (superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni), fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Inoltre, chiarisce l’Agenzia, se l’intervento presenta le caratteristiche previste dal comma 220 dell’articolo 1 della legge n.160 del 2019, (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio), trovano applicazione anche le disposizioni in materia di risparmio energetico riportate nel paragrafo 4 “Adempimenti e controlli” della circolare n. 2/E del 2020.

