Previsti 500.000 euro per il 2020. Il testo integrale.

Arriva anche in Umbria una proposta di legge per l’istituzione del reddito energetico, con una copertura complessiva di 500.000 euro per il 2020.

Verrà erogato un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro – spiega la consigliera regionale Maria Grazia Carbonari (M5S) – per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Le famiglie potranno utilizzare gratuitamente l’energia elettrica auto-prodotta, cedendo alla rete quella in eccesso.

Con il “fotovoltaico sociale” si otterrebbe un triplice vantaggio, aggiunge la consigliera:

favorire la riconversione energetica dell’Umbria verso un modello di generazione distribuita di energia elettrica;

verso un modello di generazione distribuita di energia elettrica; sostenere la popolazione residente, in particolare le famiglie economicamente più deboli che avranno energia elettrica gratuita , utilizzabile anche per il riscaldamento;

, utilizzabile anche per il riscaldamento; stimolare l’occupazione e l’economia locale legate all’installazione e gestione di questi impianti.

Il reddito energetico regionale è già legge in Puglia (vedi QualEnergia.it) ed è stato proposto in altre regioni italiane.

