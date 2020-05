Costruiamo insieme il mondo che verrà. È questo il titolo della grande consultazione lanciata oggi dal WWF Italia che attraverso il proprio sito web e canali social chiede a tutti i cittadini di esprimere la propria opinione sul mondo da costruire una volta che l’emergenza sanitaria legata al contagio da Covid-19 sarà superata.

La strada che sceglieremo per affrontare la crisi conseguente a questa emergenza – avverte l’associazione ambientalista nella nota di lancio dell’iniziativa – sarà fondamentale non solo per costruire un futuro di benessere sostenibile, ma anche per prevenire ulteriori futuri drammi sanitari.

La scienza- spiega il WWF – ci dice che malattie come il Coronavirus sono collegate al traffico di specie, alla distruzione degli ecosistemi e al nostro impatto sulla biosfera. Questo aspetto è stato approfondito nel report “Pandemie, l’Effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi” (che è possibile scaricare qui) da cui emerge un legame molto stretto tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali di consumo di natura che la Terra sta subendo e che ogni anno cresce a ritmo forsennato.

Ecco perché, oggi, è necessario scegliere la strada da percorrere per un benessere davvero sostenibile, equo e in armonia con la natura. Per questo la campagna “Il mondo che verrà” chiede a tutte le persone di raccontare la propria visione e le proprie speranza con un messaggio, una proposta da postare sul sito wwf.it (qui la pagina della Campagna).

Il promo dell’iniziativa:

Potrebbe interessarti anche: