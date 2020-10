L’emergenza sanitaria del Covid in Italia e nel mondo ha reso tutti più fragili e incerti sul futuro. Ma un elemento comune delle politiche economiche su scala europea e nazionale si sta ormai focalizzando su due parole chiave: transizione energetica e decarbonizzazione.

In attesa di una necessaria e profonda riforma “verde” delle nostre economie, in parte delineata dal “Green Deal” europeo e da alcune linee, ancora abbozzate, della politica nazionale, in questo breve Speciale elaborato da QualEnergia.it, in collaborazione con l’evento Key Energy 2020 (23 pp.), abbiamo pensato di indicare a cittadini e imprese, l’attuale ventaglio delle incentivazioni e delle agevolazioni fiscali che già ora possono sfruttare per realizzare impianti a fonti rinnovabili e interventi di efficientamento energetico, oltre che per l’acquisto di auto elettriche e a basse emissioni.

Dunque, non solo l’attualissimo, discusso e “mediatico” Superbonus 110% (con cessione del credito per le detrazioni fiscali e sconto in fattura), ma anche le opportunità offerte dell’ancora poco conosciuto Conto Termico.

Per le rinnovabili elettriche facciamo il punto sul meccanismo del Decreto Fer1 e le sue criticità. Un accenno anche all’attesa del decreto Fer2 per le rinnovabili non incluse nel Fer1 e alla revisione del meccanismo dei certificati bianchi.

Non poteva mancare un capitolo sull’avvio anche in Italia dell’autoconsumo collettivo (per condomini e centri commerciali) e delle comunità di energia rinnovabili, due nuovi strumenti che modificheranno il nostro modo di consumare e produrre energia.

INDICE

Rinnovabili ed efficienza energetica: le opportunità della nuova normativa a Key Energy 2020 (di Gianni Silvestrini)

Superbonus 110%. La nuova detrazione fiscale, la cessione del credito e lo sconto in fattura Il conto termico per cittadini e imprese Risultati e opportunità del Decreto Fer1 Autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile in Italia L’auto elettrica in Italia. Mercato, incentivi e tendenze

