OffgridSun vuole crescere e svolgere un ruolo importante nel “dar luce” ai Paesi in via di sviluppo oggi privi di rete elettrica.

Per questo l’azienda italiana specializzata nello sviluppo, progettazione, produzione e commercializzazione di tecnologie solari fotovoltaiche ha lanciato una campagna di equity crowdfunding.

OffgridSun, nata nel 2016 da un team con un’esperienza ventennale nel fotovoltaico, è oggi leader in Italia nella distribuzione di moduli fotovoltaici a 12 V, ideali per la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale e nei mercati della camperistica e della nautica.

È inoltre l’unica azienda italiana del programma Lighting Global, la piattaforma del Gruppo Banca Mondiale (BM-IFC) che promuove la crescita sostenibile del mercato solare off-grid come mezzo per incrementare rapidamente l’accesso all’energia.

La sua finalità è portare l’energia a una parte di quel miliardo di persone che oggi vivono in zone rurali non raggiunte dalla rete, partendo dai bisogni basilari di illuminazione fino a impianti complessi realizzati con mini-grid.

Tramite i suoi prodotti certificati della gamma Energy Station ha già migliorato la vita di più di 361.000 persone, contribuendo a eliminare quei sistemi di illuminazione altamente inquinanti e pericolosi a cherosene, candele, torce e altri sistemi di ricarica e illuminazione che impiegano combustibili fossili e che sono ancora largamente usate, specie nell’Africa Sub-Sahariana.

L’azienda lancia la sua prima campagna di equity crowdfunding per ampliare la propria presenza in particolare in Africa, da un lato in Etiopia e dall’altro in Africa Orientale (Ecowas), e per sviluppare l’innovativo sistema Pay-as-you-go che permette di ridurre le barriere d’ingresso per l’acquisto di prodotti solari da parte dei più poveri.

“Da molti anni lavoriamo in Africa e in altri contesti non elettrificati, e oggi siamo pronti per crescere ulteriormente”, ha detto Nicola Baggio, fondatore e amministratore delegato di Offgridsun. “Oggi, un modulo fotovoltaico costa 20 volte meno di 15 anni fa e ha un’efficienza quasi doppia. Grazie allo sviluppo delle tecnologie di accumulo è possibile soddisfare non solo le esigenze di base ma anche il fabbisogno di scuole, ospedali, aziende agricole o interi villaggi grazie alle mini-grid”.

“L’indipendenza energetica – spiega Baggio – potrebbe essere un elemento sempre più d’interesse anche in Europa: quello che vediamo oggi nei paesi cosiddetti poveri paradossalmente anticipa uno scenario che presto toccheremo con mano anche in Europa e in Italia ovvero abitazioni completamente autonome, non connesse alla rete elettrica. Per questo, da anni realizziamo impianti su baite e case isolate dalla Norvegia alla Spagna.”

La campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma BacktoWork24 è lo strumento che OffgridSun ha scelto per aumentare il proprio capitale.

Per informazioni: www.offgridsun.com e www.backtowork24.com

Video di presentazione dell’iniziativa di Offgridsun

Potrebbe interessarti anche: