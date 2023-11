Comunità energetiche, come funziona la piattaforma My Green Energy News dalle Aziende

La piattaforma gestita dalla startup we2green mette in relazione i diversi attori coinvolti nella nascita di una comunità energetica, proponendosi come un acceleratore progettuale. Ne parliamo in una video intervista con la Ceo dell'azienda, Ilaria Bresciani, e con due partner della piattaforma.

Favorire l’autoconsumo da fotovoltaico e lo scambio di energia all’interno delle comunità energetiche. Questi alcuni degli obiettivi della piattaforma My Green Energy, gestita dalla startup We2green e rivolta a Comuni, imprese, condomini e cittadini. Grazie alle diverse competenze tecniche e professionali dei partner che fanno parte dell’ecosistema che ruota attorno alla piattaforma, My Green Energy punta a fornire assistenza in tutte le diverse fasi del progetto. In particolare, il team affianca i Comuni, le aziende e i cittadini agendo come un acceleratore progettuale. In questa video intervista (durata: 18′) QualEnergia.it ne ha parlato con: Ilaria Bresciani , Ceo di we2green

, Ceo di we2green Enea Moscon , Responsabile Business Development della Business Unit mercato di A2A

, Responsabile Business Development della Business Unit mercato di A2A Carlo Bernardi, Responsabile energie rinnovabili e mobilità elettrica di Acinque Innovazione.

