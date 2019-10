Il 23 ottobre a Piacenza il seminario “Costruzioni e impianti nell’area NZEB”. Aperto a tutti gli ingegneri progettisti per confrontarsi sugli aspetti tecnici e progettuali relativi agli edifici NZEB.

MyDATEC, marchio Telema che propone sistemi innovativi per la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria con recupero energetico per gli ambienti residenziali e del terziario, e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza organizzano per il 23 ottobre dalle 14 alle 18.30 un seminario riservato agli ingegneri progettisti focalizzato sulla tematica NZEB (Nearly Zero Energy Building) presso il Best Western Park Hotel di Piacenza (Sala Farnese AB, Str. Valnure, 7, 29122).

L’incontro dal titolo “Costruzioni e impianti nell’area NZEB” vuole essere un’occasione di confronto e di aggiornamento professionale per approfondire la Direttiva Europea 31/2010/CE introdotta dal Parlamento europeo che già per il 2019 impone la costruzione di edifici pubblici di nuova ristrutturazione a energia quasi zero. Per gli edifici privati l’obbligo è stato di recente esteso al 2021.

Il seminario del 23 ottobre avrà inizio alle 14.00 con il saluto di benvenuto dell’Ing. Maurizio Fornasari dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza. A seguire, Mario Pala, Direttore Commerciale MyDATEC, presenterà le tematiche principali che saranno affrontate nel corso dell’incontro.

Prima della pausa pomeridiana, l’Ing. Francesca Schiavi, Responsabile impianti meccanici ed efficienza energetica presso SRCingegneria Srl, illustrerà i cambiamenti relativi alla climatizzazione degli edifici residenziali NZEB.

Nel pomeriggio l’Ing. Paolo Grassini, Product Development Engineer MyDATEC, presenterà gli impianti di climatizzazione a tutt’aria sviluppati appositamente per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni.

L’Ing. Alessandro Giuliani, Presidente Casa Clima Network Lombardia, affronterà la tematica della progettazione integrata di un edificio a energia quasi zero. A seguire si terrà un momento di confronto tra professionisti in occasione del Question Time di fine evento.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

14:00 -14:15

Ing. Maurizio Fornasari Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza

Saluti di benvenuto – Presentazione del Seminario

14:15 -16:15

Mario Pala Telema – MyDATEC

Presentazione

Ing. Francesca Schiavi Responsabile impianti meccanici ed efficienza energetica – SRCingegneria Srl

Cambiamenti in atto nella climatizzazione delle abitazioni residenziali NZEB.

16:15 -16:30 Pausa

Ing. Paolo Grassini Telema – MyDATEC

Impianti di climatizzazione a tutt’aria: LA VMC TERMODINAMICA

Ing. Alessandro Giuliani Presidente Casa Clima Network Lombardia

La progettazione integrata di un edificio a energia quasi zero

17:45 -18:30 Question time

Il corso è rivolto esclusivamente agli ingegneri iscritti presso gli ordini territoriali previa iscrizione online da inoltrare entro il 21 ottobre compilando il form apposito (maggiori dettagli relativi alla partecipazione e all’erogazione dei crediti formativi previsti sono disponibili nella locandina in allegato).

