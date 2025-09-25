INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 36,5% (24 set) - PUN: 109,41 €/MWh (26 set) - Petrolio WTI: 64,71 $/b - Gas Eu TTF: 32,36 €/MWh - CO2: 76,02 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 36,5% (24 set) - PUN: 109,41 €/MWh (26 set) - Petrolio WTI: 64,71 $/b - Gas Eu TTF: 32,36 €/MWh - CO2: 76,02 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > News dalle Aziende >Moduli fotovoltaici e norme antincendio, LONGi ottiene la certificazione EN 13501-1

Moduli fotovoltaici e norme antincendio, LONGi ottiene la certificazione EN 13501-1

CATEGORIE:

La certificazione assegnata ai moduli bifacciali C&I e greenfield Hi-MO 7, Hi-MO 9 ed Hi-MO X10. Prosegue il processo di certificazione anche per gli altri pannelli LONGi. Un webinar il 3 ottobre.

ADV
image_pdfimage_print

LONGi, produttore di moduli fotovoltaici back-contact con tecnologia HPBC 2.0, ha ottenuto la certificazione EN 13501-1 per la famiglia di pannelli bifacciali C&I e greenfield Hi-MO 7, Hi-MO 9 e Hi-MO X10.

Questi moduli hanno conseguito la classe “B-s1, d0”, una delle più alte. Il processo certificativo è in corso anche per la famiglia di prodotti monofacciali e sarà disponibile a breve.

I moduli fotovoltaici e le ultime normative

Recentemente, la normativa relativa alla installazione di moduli FV in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R del 1 agosto 2011, n. 151, è stata aggiornata dalla nota DCPSTAE n. 14030 del primo settembre 2025 e dalla successiva circolare con i chiarimenti pubblicata lo scorso 10 settembre.

I nuovi requisiti per i moduli fotovoltaici installati con tecnologia BAPV non si limitano più alla vecchia classificazione UNI 9177, ma è richiesta:

  • la conformità del modulo almeno alla classe E secondo la norma europea EN 13501-1
  • la conformità alla classificazione Broof (T1, T2, T3, T4) secondo la EN 13501-5
  • la valutazione delle caratteristiche del tetto su cui viene installato l’impianto.

In alternativa, a prescindere dal tipo di tetto o copertura, è possibile procedere con una valutazione del rischio di propagazione dell’incendio secondo la DCPSTAE n. 14030. In questo caso si considera il comportamento reale del pannello fotovoltaico combinato con lo specifico strato di copertura, seguendo la specifica tecnica CEI TS 82-89, con una classificazione non inferiore a Cfv.

Un webinar sulla certificazione dei moduli LONGi

Venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 15 alle 16, LONGi presenterà in un webinar organizzato in collaborazione con PM Service spa le peculiarità della normativa, i punti chiave della certificazione e le caratteristiche dei moduli certificati.

Tra questi, ricordiamo il modulo Hi-MO X10 bifacciale LR7-72HVD con potenza fino a 665Wp, efficienza del 24.6% con tecnologia di anti-surriscaldamento.

La famiglia di prodotti Hi-MO X10 ha anche ottenuto la certificazione di Classe A per la resistenza all’ombra da TÜV Rheinland e la certificazione di resistenza estesa alla grandine con chicchi di diametro fino a 45mm. I moduli certificati EN 13501-1 sono attualmente disponibili presso gli uffici tecnici dei distributori autorizzati LONGi.

Per partecipare al webinar del 3 ottobre è già possibile registrarsi: LONGi: eccellenza tecnologica e stato dell’arte normativo

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 25 Settembre 2025
Clima, la Cina segna la strada alzando (di poco) l’asticella
  • 25 Settembre 2025
PRO
Strategie europee per il reshoring della filiera fotovoltaica
  • 25 Settembre 2025
PRO
Transizione 5.0 e Industria 4.0 si uniscono pensando agli energivori
  • 25 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili, prezzi, accumuli e reti: il barometro dell’elettricità europea
  • 25 Settembre 2025
Rinnovabili, l’occasione che la Sardegna rischia di sprecare
  • 25 Settembre 2025
PRO
Distretti a Energia Positiva: bando europeo per progetti di ricerca e innovazione
  • 25 Settembre 2025
PRO
CER e la confusione sui membri con poteri controllo
  • 24 Settembre 2025
PRO
Fer 2, pubblicato il decreto con la correzione “anti furbetti”
  • 24 Settembre 2025
PRO
Le ragioni delle gare idroelettriche secondo l’Antitrust
  • 24 Settembre 2025
Trump e l’eolico, la battaglia continua

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy