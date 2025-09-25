LONGi, produttore di moduli fotovoltaici back-contact con tecnologia HPBC 2.0, ha ottenuto la certificazione EN 13501-1 per la famiglia di pannelli bifacciali C&I e greenfield Hi-MO 7, Hi-MO 9 e Hi-MO X10.

Questi moduli hanno conseguito la classe “B-s1, d0”, una delle più alte. Il processo certificativo è in corso anche per la famiglia di prodotti monofacciali e sarà disponibile a breve.

I moduli fotovoltaici e le ultime normative

Recentemente, la normativa relativa alla installazione di moduli FV in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R del 1 agosto 2011, n. 151, è stata aggiornata dalla nota DCPSTAE n. 14030 del primo settembre 2025 e dalla successiva circolare con i chiarimenti pubblicata lo scorso 10 settembre.

I nuovi requisiti per i moduli fotovoltaici installati con tecnologia BAPV non si limitano più alla vecchia classificazione UNI 9177, ma è richiesta:

la conformità del modulo almeno alla classe E secondo la norma europea EN 13501-1

secondo la norma europea EN 13501-1 la conformità alla classificazione Broof (T1, T2, T3, T4) secondo la EN 13501-5

(T1, T2, T3, T4) secondo la EN 13501-5 la valutazione delle caratteristiche del tetto su cui viene installato l’impianto.

In alternativa, a prescindere dal tipo di tetto o copertura, è possibile procedere con una valutazione del rischio di propagazione dell’incendio secondo la DCPSTAE n. 14030. In questo caso si considera il comportamento reale del pannello fotovoltaico combinato con lo specifico strato di copertura, seguendo la specifica tecnica CEI TS 82-89, con una classificazione non inferiore a Cfv.

Un webinar sulla certificazione dei moduli LONGi

Venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 15 alle 16, LONGi presenterà in un webinar organizzato in collaborazione con PM Service spa le peculiarità della normativa, i punti chiave della certificazione e le caratteristiche dei moduli certificati.

Tra questi, ricordiamo il modulo Hi-MO X10 bifacciale LR7-72HVD con potenza fino a 665Wp, efficienza del 24.6% con tecnologia di anti-surriscaldamento.

La famiglia di prodotti Hi-MO X10 ha anche ottenuto la certificazione di Classe A per la resistenza all’ombra da TÜV Rheinland e la certificazione di resistenza estesa alla grandine con chicchi di diametro fino a 45mm. I moduli certificati EN 13501-1 sono attualmente disponibili presso gli uffici tecnici dei distributori autorizzati LONGi.

Per partecipare al webinar del 3 ottobre è già possibile registrarsi: “LONGi: eccellenza tecnologica e stato dell’arte normativo“