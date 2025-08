LONGi ha nuovamente ricevuto il rating AAA nel Q2 2025 PV ModuleTech Bankability Ratings, pubblicato da PV Tech.

Questo riconoscimento segna il 22° trimestre consecutivo in cui LONGi ha ottenuto la massima classificazione, sottolineando la stabilità finanziaria e operativa dell’azienda nell’industria globale dei moduli fotovoltaici.

La classifica si basa su una valutazione completa dell’integrazione della catena del valore, della capacità produttiva, dei volumi di spedizione globali, degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, delle spese di capitale e della salute finanziaria.

Crescita dell’efficienza delle celle FV

LONGi continua a puntare sulla leadership tecnologica sia nelle architetture di celle solari in silicio cristallino sia in quelle “tandem”. Gli sforzi di ricerca e sviluppo dell’azienda hanno portato a importanti progressi nell’efficienza di conversione.

Ad aprile 2025, l’Istituto Tedesco per la Ricerca sull’Energia Solare di Hamelin (ISFH) ha certificato un’efficienza del 27,81% per la cella solare proprietaria Hybrid Interdigitated Back Contact (HIBC), stabilendo un nuovo standard nelle prestazioni delle celle in silicio monocristallino.

Parallelamente, LONGi ha raggiunto un’efficienza certificata del 34,85% per la sua cella tandem silicio cristallino–perovskite, confermata dal National Renewable Energy Laboratory (NREL) degli Stati Uniti. Attualmente LONGi detiene i record mondiali in entrambe le categorie tecnologiche.

Il lancio del modulo da 700 W: efficienza superiore al 25%

Alla SNEC 2025, il presidente di LONGi, Baoshen Zhong, e il presidente del Distributed Business Group, Charles Jiang, hanno presentato ufficialmente i moduli fotovoltaici basati su HIBC all’evento SNEC di Shanghai.

Questi pannelli FV hanno potenze superiori a 700 Watt, utilizzando un formato standard di 2382 x1134 mm.

Con un’efficienza del modulo di produzione che si avvicina al 26%, questo sviluppo segna un passo significativo verso la cosiddetta “era dell’efficienza superiore al 25%”, per i moduli fotovoltaici commerciali.

Presenza record sul mercato

I recenti risultati commerciali di LONGi riflettono la capacità dell’azienda di tradurre il progresso tecnologico in successo di mercato.

In occasione di Intersolar Europe 2025, l’azienda cinese ha registrato spedizioni globali record di 28,5 GW nel segmento della generazione distribuita per la prima metà dell’anno, di cui oltre 8 GW in Europa. Una performance che sottolinea la crescente domanda di moduli ad alta efficienza in tutti i segmenti di mercato.

Sostenuta da un’attività stabile e da una base clienti diversificata, l’azienda produttrice punta a sfruttare questo slancio mantenendo una consegna affidabile, rafforzando il supporto locale e aumentandola produzione delle sue ultime tecnologie ad alta efficienza.