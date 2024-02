meteocontrol Italia e Higeco More uniscono le forze per il mercato italiano delle rinnovabili

Higeco More e meteocontrol Italia srl hanno annunciato una collaborazione per il mercato italiano concentrata sulle installazioni in media tensione nel settore delle energie rinnovabili.

Una partnership strategica che sfrutta la profonda comprensione di Higeco More del mercato italiano delle rinnovabili insieme alle soluzioni di meteocontrol per la gestione professionale degli asset.

L’obiettivo primario è quello di migliorare l’efficienza e l’affidabilità dell’offerta per gli operatori del settore delle fonti rinnovabili in Italia. Infatti, attraverso questa collaborazione, le due aziende forniranno al mercato servizi migliori e su misura, anche con vantaggi reciproci e per l’ampliamento delle opportunità per i clienti che operano nel settore.

Marco Poloniato di Higeco More: “La nostra decisione di collaborare con meteocontrol si basa su una valutazione strategica su come creare il massimo beneficio possibile per il mercato in termini di controllo per le applicazioni in media tensione. meteocontrol porta una serie di competenze che, se combinate con le nostre, rappresentano un significativo valore aggiunto”.

“Unendo le nostre forze, affrontiamo le sfide e le opportunità del mercato italiano con maggiore forza. In questo modo, sosteniamo il nostro impegno per la qualità e l’innovazione in modo più efficace e forniamo soluzioni migliori ai nostri partner italiani”, ha detto Rouven Lenhart, Vicepresidente esecutivo di meteocontrol.

Higeco More progetta e sviluppa soluzioni innovative ed efficaci chiavi in mano per il monitoraggio e il controllo di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile. Fornisce la progettazione, fornitura e installazione di sistemi di monitoraggio e controllo sia per impianti utility grade che per il segmento C&I. Soluzioni affidabili di monitoraggio industriale con una gamma hardware e software su cui puoi fare affidamento.

meteocontrol è un’azienda pioniere e un attore chiave per i sistemi olistici di gestione dell’energia e degli asset nel settore delle energie rinnovabili. Costruttori di impianti, EPC, sviluppatori di progetti, asset manager e investitori si affidano alle soluzioni lungimiranti dell’azienda dal 1998. Il portafoglio di servizi comprende soluzioni per il monitoraggio professionale degli impianti, soluzioni di controllo, gestione dell’immissione in rete e consulenza tecnica. meteocontrol ha sede ad Augsburg, Germania e assiste i suoi clienti internazionali da numerose località in Europa e nel mondo. In Italia meteocontrol monitora attualmente oltre 2,3 GWp.

meteocontrol sarà presente alla fiera KEY di Rimini presso il Padiglione D5 – stand 190