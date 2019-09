Una panoramica di sintesi su dati e tendenze per le vendite di veicoli in Italia ad agosto. Cambia la composizione del mix di alimentazioni, anche se le emissioni medie restano elevate.

Il mercato italiano dell’auto ad agosto segue le tendenze osservate nei mesi precedenti (vedi qui i numeri di luglio 2019), soprattutto la discesa in picchiata delle vendite di modelli a gasolio mentre continua a salire il numero di vetture a benzina.

Intanto i veicoli elettrici “puri” registrano numeri sempre in crescita che però non bastano a far guadagnare una quota percentuale rilevante per quanto riguarda le immatricolazioni complessive mensili: il dato, infatti, è ancora ben sotto l’uno per cento.

Con l’aiuto della tabella seguente – clicca sopra per ingrandire – tratta dalle analisi dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), ripercorriamo in sintesi l’andamento del mercato nel nostro paese.

In particolare si nota il boom delle auto a benzina: +45% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente con più di 39.000 auto immatricolate e una quota ormai prossima al 44% sul totale venduto.

Al contrario, il diesel va giù del 34% in termini di vendite mantenendo una quota di mercato inferiore al 40%, un abisso in confronto ad agosto 2018 quando il gasolio valeva il 56% del mix delle alimentazioni.

Per quanto riguarda le alimentazioni “alternative”, salgono Gpl e metano con rispettivamente +18/+34% nel paragone con lo stesso mese di un anno fa; scendono invece le auto ibride ricaricabili alla presa di corrente (PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle), cioè quelle che hanno un motore elettrico abbinato a un propulsore termico convenzionale, in calo di oltre il 20% rispetto ad agosto 2018.

Le ibride “normali”, quelle che non si possono ricaricare alle colonnine e quindi non possono viaggiare per qualche km in modalità puramente elettrica, segnano un +8% grazie all’impennata di vendite di modelli diesel + elettrico.

Così nel complesso la categoria delle ibride riesce a incrementare le vendite di un +5,6% che le fa rimanere con una quota di mercato appena inferiore al 5 per cento.

E le vetture solo elettriche registrano un +181% di vendite: 534 modelli vs 190 ad agosto 2018.

Tuttavia il loro peso resta molto basso, appena lo 0,6% del mercato globale; ma va anche detto che era 0,2% fino a poco tempo fa, quindi seppur lentamente qualcosa si sta muovendo anche su questo versante.

Con queste dinamiche, evidenzia l’Unrae, continua anche a salire la media ponderata delle emissioni inquinanti delle nuove auto vendute: 118,9 grammi di CO2/km ad agosto, +3% in confronto allo stesso mese del 2018, mentre nel periodo gennaio-agosto 2019 l’incremento è del 5,5% rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno (119,8 grammi di CO2/km vs 113,5).

