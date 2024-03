Leitner spa vince il Premio “Sustainability Awards 2024 – Energia Pulita e Accessibile”

Leitner spa è stata selezionata per il contributo dato alla transizione energetica e allo sviluppo del Sud Italia e le verrà conferito il “Sustainability Awards 2024 – Energia Pulita e Accessibile – Obiettivo 7”.

Sonia Santoro, amministratore delegato di Leitwind Service srl, ritirerà il premio durante la cerimonia che si terrà sabato 13 aprile alle ore 16 presso Villa Scapolatiello, Badia di Cava de’ Tirreni (SA).

Il Sustainability Awards fa parte del progetto “Distretti sostenibili di Comunità”, l’iniziativa di UCID Campania e Confassociazione Campania volta a creare dei Distretti locali Sostenibili.

La manifestazione è organizzata e promossa per esprimere un riconoscimento a persone e aziende del territorio che hanno prodotto valore per la comunità, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ONU.

L’obiettivo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite, “Energia Pulita e Accessibile” fa parte dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, o SDG, definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e da raggiungere entro il 2030; obiettivi ideati con l’intento di ottenere un futuro più sostenibile per tutti.

Leitwind Service srl, società fondata nel 2012 e parte del Gruppo High Technology Industries (HTI), è specializzata nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti eolici, nelle attività accessorie al parco aerogeneratori Leitwind e nel processo di rigenerazione componenti.

Nel 2020, il Gruppo HTI ha intensificato la sua presenza nel Meridione acquisendo e modernizzando uno stabilimento nella Zona Industriale di Calaggio (Lacedonia, in provincia di Avellino – foto in alto).

Lo stabilimento ha una superficie complessiva di oltre 17.000 mq, con un’area coperta di circa 2.400 mq dedicata a magazzino e produzione; è situato in una posizione strategica, tra le regioni Campania, Puglia e Basilicata, dove si trovano circa il 90% degli oltre 130 aerogeneratori manutenuti.

In questa sede fanno capo settori aziendali quali service, manutenzioni ordinarie e straordinarie, attività di assemblaggio, magazzino & logistica, ed è anche presente una moderna officina ben attrezzata che consente di riparare, e rigenerare componenti delle turbine eoliche Leitwind, estendendone il ciclo di vita e promuovendo un sistema integrato di economia circolare.

Solo nel 2023 sono stati rigenerati più di 750 componenti tra magneti permanenti, pinze freno, centraline idrauliche e motori elettrici.

I componenti rigenerati vengono testati e certificati in modo da garantirne alti standard qualitativi e funzionali nel rispetto delle disposizioni in termini di sicurezza sul lavoro.

Nel prossimo futuro sono previsti ulteriori investimenti nel territorio con un ampliamento dello stabilimento, trasformandolo in un hub all’avanguardia.

In particolare, il progetto prevede:

la creazione di un nuovo stabilimento moderno e autosostenibile di circa 2.000 mq;

un aumento delle attività svolte e dei posti di lavoro, con l’obiettivo di offrire un risparmio economico e una riduzione dei tempi di approvvigionamento;

la costituzione di una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) nell’area circostante il proprio stabilimento; si è già concluso, con esito positivo, lo studio di fattibilità, mentre i titoli autorizzativi per permettere l’installazione di un aerogeneratore a servizio della CER sono in fase finale di acquisizione.

“Essere insigniti di un riconoscimento così importante non solo celebra gli sforzi fin qui compiuti, ma è anche un incentivo per perseverare in questa direzione. Perseguire gli obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite non solo rende le aziende più sostenibili, ma anche più attraenti per i potenziali collaboratori, dimostrando così un impegno concreto verso la responsabilità sociale e ambientale”, ha dichiarato Sonia Santoro, AD Leitwind Service.