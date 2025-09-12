In un contesto in cui la transizione energetica è al centro delle politiche europee e nazionali, la formazione diventa un fattore decisivo per restare competitivi.

Nella rubrica “La formazione energetica in Italia”, QualEnergia.it raccoglie corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: circa 130 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi evidenziare i corsi di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Bologna, con scadenza ravvicinata, che si concentrano sulle tematiche legate all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili.

Corso di laurea magistrale in “Ingegneria dell’energia elettrica”

Il corso di laurea magistrale “Ingegneria dell’energia elettrica” forma professionisti con competenze avanzate nella produzione, utilizzo e gestione dell’energia elettrica, con particolare attenzione a sostenibilità ed efficienza energetica.

L’offerta didattica prevede due curriculum: uno in italiano e uno internazionale in inglese. Durante i due anni di studio, gli studenti approfondiscono sia le tecnologie tradizionali sia quelle da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, celle a combustibile), acquisendo competenze nella progettazione, gestione e manutenzione degli impianti e nel loro collegamento alla rete elettrica.

Il percorso prepara a ruoli centrali in ambiti quali qualità dell’energia, risparmio energetico, energy management ed energy trading.

Lo studente avrà la possibilità di svolgere tirocini all’estero per la preparazione della tesi, anche usufruendo delle collaborazioni che il corpo docente ha con laboratori e strutture di ricerca. È inoltre possibile partecipare a programmi di scambio (Erasmus) per periodi di studio all’estero.

L’accesso al corso è libero e per essere ammessi ci si può candidare a queste finestre ancora disponibili:

dall’11 settembre al 30 settembre 2025 (ore 13)

(ore 13) dal 1° ottobre 2025 al 28 ottobre 2025 (ore 13).

I laureati avranno possibilità di accedere agli studi di terzo ciclo (Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione) e al master universitario di secondo livello.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Bologna e Bando (pdf)

Corso di laurea magistrale in “Ingegneria energetica”

Il corso di laurea magistrale in “Ingegneria energetica” offre tre curricula per specializzare gli studenti in questi ambiti: “Advanced methods and technologies for energy”; “Energetica industriale”; “Efficienza energetica e fonti rinnovabili”.

Prima di scegliere il percorso di specializzazione, è previsto un semestre di insegnamenti in cui vengono forniti gli strumenti matematici, numerici e fisici che caratterizzano l’ingegneria energetica, comuni tra i tre ambiti.

In particolare, il curriculum in Efficienza energetica e fonti rinnovabili forma ingegneri specializzati nella progettazione e gestione di sistemi energetici sostenibili. Nel primo anno si acquisiscono strumenti matematici e numerici per l’analisi dei sistemi, insieme a competenze su termodinamica, fluidodinamica, trasmissione del calore ed economia circolare.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla produzione e all’accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, alle tecnologie innovative e alla generazione distribuita.

Nel secondo anno si approfondiscono i sistemi avanzati per la cogenerazione, l’idrogeno e il power-to-gas, oltre agli impianti termotecnici, alle simulazioni energetiche dinamiche e alla progettazione di pompe di calore. Il percorso si conclude con la tesi, che consente di sviluppare progetti di ricerca o applicazioni pratiche legate all’efficienza e alle rinnovabili.

Il corso permette di acquisire crediti all’estero attraverso corsi, tirocini e tesi, ottenendo anche un contributo economico con la partecipazione a programmi di mobilità (Erasmus+, Overseas). L’esperienza universitaria si può arricchire con realtà internazionali all’avanguardia come il Consorzio ITER, aziende leader e le migliori Università UE ed extra-UE.

L’accesso al corso è libero e per essere ammessi ci si può candidare a queste finestre ancora disponibili:

Per approfondimenti: Università degli Studi di Bologna e Bando (pdf)

Corso di laurea magistrale in “Offshore engineering for energy transition”

Infine il corso di laurea magistrale in “Offshore engineering for energy transition” che verrà svolto interamente in lingua inglese, dedicato alle tecnologie offshore per la transizione energetica, con un forte focus sull’efficienza e sulle fonti rinnovabili marine.

Gli studenti acquisiscono competenze su impianti e sistemi energetici in mare, sulla progettazione di strutture e materiali resistenti in ambiente offshore e sull’utilizzo delle energie rinnovabili oceaniche ed eoliche.

Il piano didattico prevede insegnamenti su sistemi energetici sottomarini, ingegneria costiera e fonti rinnovabili marine, durabilità dei materiali e processi per la produzione energetica sostenibile. Nei percorsi a scelta, è possibile approfondire le tecnologie per la produzione offshore o concentrarsi sui sistemi per l’energia eolica e oceanica, affrontando temi come la conversione energetica, la progettazione di strutture galleggianti e fisse, la gestione operativa e le simulazioni numeriche.

Il percorso permette di sviluppare la capacità di operare fuori dall’Italia anche grazie alla mobilità internazionale per studio, per tirocinio e tesi, in ambito ERASMUS+ o grazie borse di studio dedicate.

Anche in questo caso si tratta di un corso ad accesso libero, ma per iscriversi c’è tempo fino al 14 ottobre 2025 (ore 13).

Per approfondimenti: Università degli Studi di Bologna e Bando (pdf)

