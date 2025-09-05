INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 44,0% (4 set) - PUN: 94,95 €/MWh (6 set) - Petrolio WTI: 62,84 $/b - Gas Eu TTF: 32,61 €/MWh - CO2: 75,44 €/ton
Abbonamento PRO
leaderboard-desktopgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 44,0% (4 set) - PUN: 94,95 €/MWh (6 set) - Petrolio WTI: 62,84 $/b - Gas Eu TTF: 32,61 €/MWh - CO2: 75,44 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Corsi ITS di formazione energetica in scadenza: ecco quelli disponibili in Toscana

Corsi ITS di formazione energetica in scadenza: ecco quelli disponibili in Toscana

CATEGORIE:

Le iscrizioni ai percorsi biennali 2025-2027 dell’ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità in Toscana chiudono il 15 settembre. Il nostro archivio dei corsi ancora aperti in Italia nella rubrica "Formazione energetica in Italia".

ADV
image_pdfimage_print

In un contesto in cui la transizione energetica è al centro delle politiche europee e nazionali, la formazione diventa un fattore decisivo per restare competitivi.

Nella rubrica “La formazione energetica in Italia”, QualEnergia.it raccoglie corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: circa 130 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi evidenziare i corsi dell’ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità della Toscana, rivolti a diplomati delle scuole superiori.

Sono percorsi biennali (2025-2027) che prevedono 1.800 ore complessive, di cui circa la metà in stage presso aziende del settore. Più del 70% dei docenti proviene direttamente dal mondo del lavoro e oltre il 40% delle attività si svolge in impresa: una formula che garantisce concretezza, innovazione e opportunità di inserimento professionale.

I corsi ITS in Toscana in sintesi

Il Tecnico Superiore per l’energia sostenibile (Energy Specialist), con sede a Colle Val d’Elsa, forma figure in grado di seguire la produzione energetica dalle fasi di generazione fino alla distribuzione, con competenze specifiche nelle rinnovabili, nella gestione intelligente dei flussi e nel monitoraggio delle emissioni.

Ad Arezzo parte il corso di Tecnico Superiore per l’energia e l’industria 5.0 (Energy & Industry Specialist), che unisce competenze energetiche e digitali. Qui i futuri professionisti imparano a progettare sistemi di efficienza e automazione, integrando tecnologie innovative per la manutenzione e il risparmio energetico in ambito industriale.

A Firenze è attivo il percorso di Tecnico Superiore per le Comunità Energetiche Rinnovabili nelle smart green city (Energy Manager), dedicato alla gestione di CER, smart building e mobilità elettrica. Gli studenti sviluppano competenze nella progettazione di soluzioni energetiche sostenibili, applicando strumenti digitali come IoT, data analytics e intelligenza artificiale.

Il corso di Tecnico Superiore per l’energia e l’ambiente (Green Energy Specialist), con sede a Prato, punta a integrare energia e sostenibilità. Si studiano bioenergie, green gas e processi di economia circolare, con un focus sul recupero dei materiali, il trattamento dei rifiuti e l’ottimizzazione dei cicli produttivi secondo criteri LCA.

Infine, a Montevarchi e Pisa prende avvio il percorso di Tecnico Superiore per la sostenibilità e l’innovazione dei processi e dei prodotti (Sustainability Manager), che forma specialisti capaci di accompagnare le imprese – in particolare nei settori moda e orafo – verso modelli circolari, basati su un maggior uso di risorse energetiche rinnovabili, sull’uso efficiente delle materie prime.

Oltre alle competenze tecnologiche, gli studenti acquisiscono strumenti di comunicazione e marketing legati ai parametri ESG.

Un’occasione da non perdere

In un settore in continua trasformazione, aggiornarsi significa non solo ampliare le proprie competenze, ma anche avere un canale più diretto con il mondo del lavoro, grazie a piani di studio costruiti insieme alle imprese e ad esperienze concrete sul campo.

Le iscrizioni per tutti i corsi chiudono il 15 settembre 2025: per informazioni dettagliate sui bandi e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dell’ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità.

VAI ALLA RUBRICA “LA FORMAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 05 Settembre 2025
PRO
Cer transfrontaliera, un progetto tra Italia e Costa Azzurra
  • 05 Settembre 2025
Aziende green, così la mancanza di capitale umano frena la transizione
  • 05 Settembre 2025
PRO
Eolico offshore verso nuovi accordi tra produttori, industrie e Stato
  • 05 Settembre 2025
Strategie e politiche per una filiera legno-energia nella transizione energetica
  • 05 Settembre 2025
L’ondata di licenziamenti che sta investendo le major petrolifere
  • 05 Settembre 2025
Droni cargo italiani riforniscono le turbine eoliche offshore
  • 05 Settembre 2025
Eolico offshore, 645 milioni per l’hub Bornholm energy island
  • 05 Settembre 2025
PRO
Asta fotovoltaico Nzia, manifestazioni di interesse dal 16 al 26 settembre
  • 05 Settembre 2025
Corso di formazione per giornalisti sull’efficienza energetica
  • 05 Settembre 2025
Tecnologie green ed elettrificazione, ecco dove eccelle l’Italia
  • 05 Settembre 2025
PRO
In Sardegna contributi per la riqualificazione energetica di edifici residenziali pubblici

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy