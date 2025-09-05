In un contesto in cui la transizione energetica è al centro delle politiche europee e nazionali, la formazione diventa un fattore decisivo per restare competitivi.

Nella rubrica “La formazione energetica in Italia”, QualEnergia.it raccoglie corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: circa 130 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi evidenziare i corsi dell’ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità della Toscana, rivolti a diplomati delle scuole superiori.

Sono percorsi biennali (2025-2027) che prevedono 1.800 ore complessive, di cui circa la metà in stage presso aziende del settore. Più del 70% dei docenti proviene direttamente dal mondo del lavoro e oltre il 40% delle attività si svolge in impresa: una formula che garantisce concretezza, innovazione e opportunità di inserimento professionale.

I corsi ITS in Toscana in sintesi

Il Tecnico Superiore per l’energia sostenibile (Energy Specialist), con sede a Colle Val d’Elsa, forma figure in grado di seguire la produzione energetica dalle fasi di generazione fino alla distribuzione, con competenze specifiche nelle rinnovabili, nella gestione intelligente dei flussi e nel monitoraggio delle emissioni.

Ad Arezzo parte il corso di Tecnico Superiore per l’energia e l’industria 5.0 (Energy & Industry Specialist), che unisce competenze energetiche e digitali. Qui i futuri professionisti imparano a progettare sistemi di efficienza e automazione, integrando tecnologie innovative per la manutenzione e il risparmio energetico in ambito industriale.

A Firenze è attivo il percorso di Tecnico Superiore per le Comunità Energetiche Rinnovabili nelle smart green city (Energy Manager), dedicato alla gestione di CER, smart building e mobilità elettrica. Gli studenti sviluppano competenze nella progettazione di soluzioni energetiche sostenibili, applicando strumenti digitali come IoT, data analytics e intelligenza artificiale.

Il corso di Tecnico Superiore per l’energia e l’ambiente (Green Energy Specialist), con sede a Prato, punta a integrare energia e sostenibilità. Si studiano bioenergie, green gas e processi di economia circolare, con un focus sul recupero dei materiali, il trattamento dei rifiuti e l’ottimizzazione dei cicli produttivi secondo criteri LCA.

Infine, a Montevarchi e Pisa prende avvio il percorso di Tecnico Superiore per la sostenibilità e l’innovazione dei processi e dei prodotti (Sustainability Manager), che forma specialisti capaci di accompagnare le imprese – in particolare nei settori moda e orafo – verso modelli circolari, basati su un maggior uso di risorse energetiche rinnovabili, sull’uso efficiente delle materie prime.

Oltre alle competenze tecnologiche, gli studenti acquisiscono strumenti di comunicazione e marketing legati ai parametri ESG.

Un’occasione da non perdere

In un settore in continua trasformazione, aggiornarsi significa non solo ampliare le proprie competenze, ma anche avere un canale più diretto con il mondo del lavoro, grazie a piani di studio costruiti insieme alle imprese e ad esperienze concrete sul campo.

Le iscrizioni per tutti i corsi chiudono il 15 settembre 2025: per informazioni dettagliate sui bandi e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dell’ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità.

