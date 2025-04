Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale in “Ingegneria dell’energia elettrica” Il corso fornisce le conoscenze avanzate riguardanti la produzione e all’utilizzo dell’energia elettrica, e focalizza la propria offerta sugli aspetti innovativi che rendono il ruolo dell’ingegnere elettrico centrale in una società sostenibile ed ecocompatibile. La proposta formativa si articola in due curriculum, […]