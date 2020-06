Più volte la IEA (International Energy Agency) nelle ultime settimane ha evidenziato la necessità di mettere le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica al centro dei piani nazionali di rilancio economico post-Covid.

Ora l’Agenzia internazionale dell’energia ha pubblicato un rapporto, realizzato anche grazie alle analisi del Fondo monetario internazionale, che presenta una serie di misure da adottare nei prossimi tre anni per far ripartire l’economia globale all’insegna di un mix energetico più pulito e a minore impatto ambientale.

Il Sustainable Revovery Plan (link in basso) punta a investire mille miliardi di dollari l’anno in tutto il mondo nel periodo 2021-2023 (lo 0,7% del Pil attuale) tra soldi pubblici e privati; tra gli obiettivi conseguibili con il piano di recupero c’è la creazione di 9 milioni di occupati in più ogni anno e far crescere l’economia globale con una media del +1,1% ogni dodici mesi.

Si parla anche di eliminare 4,5 miliardi di tonnellate di CO2 grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti correlate agli usi energetici. Rimandiamo alla sintesi online dei dati per approfondire le singole azioni proposte dalla IEA.

