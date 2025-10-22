KEY 2026, l’expo-conference occuperà tutti i padiglioni della Fiera di Rimini

Torna dal 4 al 6 marzo la nuova edizione di KEY-The Energy Transition Expo, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) su transizione ed efficienza energetica.

Per la prima volta, la manifestazione si estenderà sull’intera superficie del quartiere fieristico, occupando tutti i padiglioni e confermando la suddivisione in aree tematiche dedicate a sette categorie merceologiche: fotovoltaico, eolico, idrogeno, storage, efficienza energetica, mobilità elettrica e città sostenibili (settori espositivi di KEY 2026). Qui il layout della prossima manifestazione (clicca per ingrandire).

HYPE: il salone dell’idrogeno

In linea con i suoi obiettivi di internazionalizzazione e con la vocazione ad esplorare le più avanzate frontiere della transizione energetica, KEY 2026 potenzierà il focus sull’idrogeno, con il rafforzamento dell’area espositiva inaugurata a marzo 2025.

Si tratta di HYPE – Hydrogen Power Expo con il sostegno di Hydrogen & Fuel Cells ed è organizzata da IEG e Hannover Fairs International GmbH (HFI), filiale italiana di Deutsche Messe AG, un evento interamente dedicato all’idrogeno e alla sua importanza strategica per la transizione energetica, in particolare dei trasporti e dei settori hard-to-abate.

L’esposizione nell’area HYPE si concentrerà sulle attuali applicazioni dell’idrogeno, valorizzando le soluzioni già oggi tecnicamente ed economicamente fattibili.

I focus di KEY 2026

Oltre ad HYPE e al settore tematico “Energy Efficiency“, di cui QualEnergia.it si è già occupata in un precedente articolo, a KEY 2026 torneranno le aree espositive dedicate a solare, eolico, energy storage, mobilità elettrica e città sostenibili e gli spazi riservati alle tematiche centrali della manifestazione.

Nell’area espositiva dedicata al SEC-Solar Expo & Conference, un intero padiglione sarà riservato agli EPC (Engineering, Procurement & Construction) e agli operatori della finanza, figure strategiche per sostenere lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili e di storage utility scale, anche alla luce dei più recenti provvedimenti normativi, aste e relativi meccanismi.

Nei padiglioni dell’eolico troverà il suo spazio “Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition“, il focus specifico sull’elettrificazione delle banchine portuali per la sostenibilità del settore marittimo.

In questa area si parlerà anche di cold ironing e del ruolo dei porti, fondamentali per l’assemblaggio e la manutenzione dei parchi rinnovabili flottanti e per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno.

Innovation District

Torna anche quest’anno l’Innovation District, dedicato all’innovazione nell’ambito della transizione energetica. L’area, organizzata per supportare e accelerare lo sviluppo tecnologico, garantendo visibilità alle aziende che investono in ricerca e sviluppo, accoglierà le Start-up e PMI innovative green italiane e internazionali selezionate a seguito di una Call for Start-up.

Tra queste, le tre che dimostreranno il più alto potenziale innovativo riceveranno il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni insieme ai sette espositori che a KEY presenteranno le loro soluzioni più all’avanguardia, una per ciascun settore merceologico della manifestazione.

A completare l’offerta, l’iniziativa Green Jobs&Skills, che incoraggia l’incontro fra domanda e offerta di lavoro nell’ambito delle nuove competenze sostenibili.

Le iniziative collaterali

Martedì 3 marzo, al Palacongressi di Rimini, è in programma la terza edizione di “KEY Choice – Unlock the future of PPA“, l’evento B2B dedicato ai Power Purchase Agreements, organizzato da IEG in collaborazione con la società di consulenza Elemens.

Inoltre, parallelamente all’energy transition expo, si svolgerà la nuova edizione di “DPE – International Electricity Expo“, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria – e Federazione ANIE, dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica.

La Call for Papers

Per il secondo anno consecutivo KEY ha lanciato una Call for Papers aperta a Università, aziende, Enti di ricerca e Associazioni, anche non presenti tra gli espositori, offrendo l’occasione di presentare un progetto o raccontare un’esperienza di successo nell’ambito della transizione energetica e climatica.

I 25 abstract selezionati saranno pubblicati sul numero speciale della rivista QualEnergia Science, promossa da KEY-The Energy Transition Expo, pubblicata da Editoriale La Nuova Ecologia con il supporto di Italian Exhibition Group, che verrà presentato ufficialmente nel corso di KEY 2026.